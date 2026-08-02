先月３１日に山形市のゲオ山形高堂店で起きた窃盗事件で警察は１日夜、本籍が兵庫県西宮市の自称防水工の男を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。 【写真を見る】ゲオ山形高堂店に侵入しスマホなど３０台盗んだ疑いで３４歳の男を逮捕（山形） 警察によりますと男は、先月３１日午前４時ごろ、山形市高堂の「ゲオ山形高堂店」の正面出入り口から侵入し、スマートフォンなど約３０台、販売価格にして１５８万３０００円