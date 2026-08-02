兵庫県豊岡市では白いトウモロコシ「シルクコーン」の収穫が行われています。 太陽の光を浴びて大きく育ったトウモロコシ。豊岡市但東町の特産「シルクコーン」です。 この地域は江戸時代から絹織物の産地として知られていたことから、白い実をつけるトウモロコシが「シルクコーン」と名付けられました。 真っ白な実がぎっしりと詰まっていて、フルーツのような甘さが特徴です。 （ＪＡたじま田中一