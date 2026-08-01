第108回全国高等学校野球選手権大会（5日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が1日に行われ、出場49校の対戦相手が決まった。大会連覇を狙う沖縄尚学は、第6日の第2試合で神奈川史上初の4季連続で甲子園出場を決めた横浜と対戦する。創部30年にして初の甲子園出場となった熊本の有明は、京都の立命館宇治と対戦する。開幕カードは札幌日大対仙台育英となった。今年の選手宣誓は西東京代表・八王子実践の矢澤陵磨主将に決まった。「嬉