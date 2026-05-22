岡山市役所 岡山市は、2026年7月11日に開催する婚活イベント「理想の出会いを引き寄せる婚活セミナー＆ミニ交流会」の参加者を募集しています。 結婚を希望する若者を支援しようと、岡山市と玉野市や吉備中央町など岡山県内10市町が連携し、2025年度から開いています。会場は、岡山コンベンションセンター（岡山市北区駅元町）です。 当日のセミナーでは、マナーや身だしなみ、会話のコツ、LINE