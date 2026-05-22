画像生成AI「Stable Diffusion」の開発元として知られるAI企業のStability AIが音楽生成AI「Stable Audio 3.0」を公開しました。Stable Audio 3.0 | Generative Audio Models - Stability AIhttps://stability.ai/stable-audioStable Audio 3.0, the model family built with open-weight models - Stability AIhttps://stability.ai/news-updates/meet-stable-audio-3-the-model-family-built-for-artistic-experimentation-with-