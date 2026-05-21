自身のインスタグラムで脊髄梗塞を発症したことを明かした元中日で、新たにハヤテベンチャーズ静岡に入団した石川翔投手が自身のインスタグラムで明かした突然の病状報告が、大きな反響を呼んでいる。20日に脊髄梗塞を発症して腰から下の感覚がないことを公表し、プレーヤー復帰への思いを綴った。石川は「入団がリリースされてすぐ、昨日のことです。突然腰から下の感覚がなくなり、そのまま救急車で運ばれました」と経緯を説