昨季のWEリーグ女王が、アジアの頂点まであと１勝に迫った。日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦し、３−１で快勝。堂々の決勝進出を果たした。2024-25シーズンに新設されたアジアサッカー連盟（AFC）主催の女子クラブ国際大会で、昨季WEリーグを制したベレーザは、グループステージを首位突破。準々決勝ではスタリオン