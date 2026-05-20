ベレーザがアジア女王まであと１勝！ 塩越柚歩が２ゴール、メルボルン・Cを３−１で下す！ 決勝で韓国か北朝鮮のクラブと対戦へ【AWCL】
昨季のWEリーグ女王が、アジアの頂点まであと１勝に迫った。
日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦し、３−１で快勝。堂々の決勝進出を果たした。
2024-25シーズンに新設されたアジアサッカー連盟（AFC）主催の女子クラブ国際大会で、昨季WEリーグを制したベレーザは、グループステージを首位突破。準々決勝ではスタリオン・ラグナ (フィリピン)を５−０で下し、ベスト４へ駒を進めていた。
決勝進出をかけた一戦では、立ち上がりからベレーザが主導権を握る。開始４分、塩越柚歩が幸先よく先制点を奪取。さらに10分には、味方のシュートが左ポストを叩いたこぼれ球に眞城美春が素早く反応し、追加点を流し込んだ。
２点リードで試合を優位に進めていたベレーザだったが、37分にセットプレーから失点。それでも後半に再び突き放す。78分、塩越がこの日２点目となるゴールを決め、勝負あり。最後までリードを守り切ったベレーザが、３発快勝でファイナル進出を決めた。
ベレーザは23日に行なわれる決勝で、ネゴヒャン女子FC（北朝鮮）対水原FC女子（韓国）の勝者と、アジア女王の座をかけて激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦し、３−１で快勝。堂々の決勝進出を果たした。
2024-25シーズンに新設されたアジアサッカー連盟（AFC）主催の女子クラブ国際大会で、昨季WEリーグを制したベレーザは、グループステージを首位突破。準々決勝ではスタリオン・ラグナ (フィリピン)を５−０で下し、ベスト４へ駒を進めていた。
２点リードで試合を優位に進めていたベレーザだったが、37分にセットプレーから失点。それでも後半に再び突き放す。78分、塩越がこの日２点目となるゴールを決め、勝負あり。最後までリードを守り切ったベレーザが、３発快勝でファイナル進出を決めた。
ベレーザは23日に行なわれる決勝で、ネゴヒャン女子FC（北朝鮮）対水原FC女子（韓国）の勝者と、アジア女王の座をかけて激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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