２ゴールを挙げた塩越。ベレーザが決勝進出を果たした。(C)WE LEAGUE

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　昨季のWEリーグ女王が、アジアの頂点まであと１勝に迫った。

　日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦し、３−１で快勝。堂々の決勝進出を果たした。

　2024-25シーズンに新設されたアジアサッカー連盟（AFC）主催の女子クラブ国際大会で、昨季WEリーグを制したベレーザは、グループステージを首位突破。準々決勝ではスタリオン・ラグナ (フィリピン)を５−０で下し、ベスト４へ駒を進めていた。

　決勝進出をかけた一戦では、立ち上がりからベレーザが主導権を握る。開始４分、塩越柚歩が幸先よく先制点を奪取。さらに10分には、味方のシュートが左ポストを叩いたこぼれ球に眞城美春が素早く反応し、追加点を流し込んだ。
 
　２点リードで試合を優位に進めていたベレーザだったが、37分にセットプレーから失点。それでも後半に再び突き放す。78分、塩越がこの日２点目となるゴールを決め、勝負あり。最後までリードを守り切ったベレーザが、３発快勝でファイナル進出を決めた。

　ベレーザは23日に行なわれる決勝で、ネゴヒャン女子FC（北朝鮮）対水原FC女子（韓国）の勝者と、アジア女王の座をかけて激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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