中国運輸局岡山運輸支局 中鉄バス（本社・岡山市）が国土交通省中国運輸局に申請していた路線バスの運賃値上げが20日、認可されました。 認可されたのは、岡山市、総社市、吉備中央町を走る路線の上限運賃です。 中鉄バスは、認可された上限運賃の範囲内で実施運賃(運賃)を値上げし、2026年6日1日から新運賃で運行する予定です。主な区間は、岡山駅～三門が220円(現行＋20円)、総社駅～新本が520円（現行＋5