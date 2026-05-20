アンドゥハーは前日19日に山本由伸から一発【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に臨んだ。初回に2点を先制したが、すぐに追い付かれると、3回にはキム・ヘソン内野手の処理から出塁を許し、直後に勝ち越し2ランを浴びた。キムは悔しそうに天を見上げた。初回にフリーマンの2ランで先制したドジャースだったが、その裏に2死から先発のシーハンが