19日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンをもってリベロの池城浩太朗（24）が現役を引退、ミドルブロッカーの彭世坤（25）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 沖縄県出身の池城は日本体育大学を卒業後、2023-24シーズンにパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団した。入団時のポジションはアウトサイドヒ