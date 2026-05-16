「バウンドが合わないから捕れない」を脱却大阪桐蔭OBが推奨する「制限付きノック」ゴロ捕球において難しいバウンドとの距離感合わせ。指導の現場でも「バウンドを合わせろ」と口酸っぱく言われるが、具体的な練習方法まで落とし込めているケースは少ない。大阪桐蔭高出身のベースボールアドバイザー・生島峰至さんは「バウンドに合わせる方法を理屈で学ぶのではなく、体に覚え込ませることが重要」と説く。生島さんが推奨す