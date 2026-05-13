12試合ぶりとなる一発【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦で12試合ぶりとなる7号ソロを放った。左中間へ飛び込んだボールを手にしたのは、ビクター・ガルシアさん。「1歳の息子にプレゼントする」と興奮気味に明かした。3回先頭で迎えた第2打席で、ハウザーから左中間フェンスを越える7号を放った。打球速度105.9マイ