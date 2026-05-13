12試合ぶりとなる一発

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦で12試合ぶりとなる7号ソロを放った。左中間へ飛び込んだボールを手にしたのは、ビクター・ガルシアさん。「1歳の息子にプレゼントする」と興奮気味に明かした。

3回先頭で迎えた第2打席で、ハウザーから左中間フェンスを越える7号を放った。打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）だった。

ボールをゲットしたガルシアさんは「ボールは僕の頭を越えて跳ねた。だからこのボールのために床に飛び込んだよ」と振り返った。ドジャースファンで、配送業を務めているという。「息子にあげるつもりなんだ。それから、オオタニにこのボールにサインをしてもらえるよう頑張るよ」と話した。

大谷に久々に飛び出した一発に、ガルシアさんも笑顔。「最近は少し苦しんでいたみたいだけど、このホームランで、彼はまた軌道に乗ったよ」と復調を確信していた。（Full-Count編集部）