“あの大河ドラマ俳優”が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）にゲスト出演。これまで何度も同番組に出演してきた彼は、“旅サラダ離島班”として、10年以上ぶりに思い出の島を訪れた。 【TVer】イケオジ大河ドラマ俳優、恩人が愛する軟骨ソーキそばに感激「飲める。歯いらない！」 『朝だ！生です旅サラダ』にゲスト出演したのは、俳優の勝村政信。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第1