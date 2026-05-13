“あの大河ドラマ俳優”が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）にゲスト出演。これまで何度も同番組に出演してきた彼は、“旅サラダ離島班”として、10年以上ぶりに思い出の島を訪れた。

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『朝だ！生です旅サラダ』にゲスト出演したのは、俳優の勝村政信。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第1話に出演するも、まさかの“即退場”となり、多くの視聴者に衝撃を与えたことが記憶に新しい。

そんな勝村は、『朝だ！生です旅サラダ』にゲスト出演するのが6度目。これまで離島を旅してきた勝村が今回向かったのは、沖縄の西表島と鳩間島だ。鳩間島といえば、勝村は2005年に同島が舞台のドラマ『瑠璃の島』に出演。撮影期間中はその隣の西表島に滞在したため、勝村にとって2つの島は“第2の故郷”と呼ぶほど思い出に残っている。

『瑠璃の島』撮影時に勝村が特にお世話になったのは、西表島にいる恩人の男性漁師だ。恩人は17年ぶりの再会にもかかわらず勝村のことを覚えていて、「よく来たね！」「久しぶり！」と笑顔で抱擁してくれた。

恩人は、桃のように甘いパイナップル“ピーチパイン”の農園にも携わっており、収穫物を勝村に毎年送っている。勝村は、恩人にその場でピーチパインの皮を剥いてもらい、試食させてもらうことに。口の中いっぱいに広がる果汁に、「飲み物みたいですね。めっちゃうまい！」と勝村は思わず笑顔になった。

勝村は、『瑠璃の島』撮影時に恩人に何度も海へ連れていってもらったそうで、今回の旅でも漁に同行。沖縄3大高級魚の1つ“アカジン”を狙い、久々に釣り竿を振るった。

離島ロケを満喫する勝村に、視聴者も笑顔だ。X上には、「勝村政信はロマンスグレーな髪色になっても変わらず美男子だなーイケオジだわ」「ググったら62歳で孫もいるらしい。ちょっと意外でした」「なんかあったかいなあ 沖縄のあったかさもだけど、勝村さんのお人柄なんだろうなあ」「17年経っても覚えててくれてるのは勝村さんがご縁を大切にする人だからだよ～」といった声が寄せられた。

なお、勝村が西表島のほか鳩間島も巡ったロケ映像は、5月9日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

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