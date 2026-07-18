大橋ジムの大橋秀行会長（61）が、具志堅用高氏（71）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、中谷潤人（M・T）と再戦する可能性があるかについて言及した。世紀の一戦で格の違いを示したが、大橋会長は「中谷はこれでキャリアを積んでグンと怖い選手になります」と断言した。ただ、リターンマッチの可能性については否定。「今回は井上が挑戦を受け