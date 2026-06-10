井上拓真がX更新ボクシング男子でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）が9日、自身のXを更新。世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）からの“対戦指名”に呼応した。“バム”の愛称で知られる26歳のロドリゲスは、9日までに更新された米老舗専門誌「ザ・リング」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。その中で「イノウエ戦へ向けて、これ以上ない完璧なストーリーラインだと思うんだ。まず弟を