新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月３日（日・祝）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#116を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#116は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP第４弾」と題し、ダイエット・整形・メイクなどで驚愕の激変を遂げた５名が集合。はじめに、体重98kgから57kgまで激痩せし、Number_iの神宮寺勇太さ