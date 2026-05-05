ÂÎ½Å69kgÁý¤ÎµÕ·ãÊÑ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ¬³Ê³°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÃØ³
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£µ·î£³Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#116¤òÌµÎÁÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#116¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö»ä¥¢¥ì¤Ç·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾×·â¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Âç¸ø³«SPÂè£´ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦À°·Á¡¦¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç¶ÃØ³¤Î·ãÊÑ¤ò¿ë¤²¤¿£µÌ¾¤¬½¸¹ç¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÂÎ½Å98kg¤«¤é57kg¤Þ¤Ç·ãÁé¤»¤·¡¢Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó»÷¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÈÆ±´ü¡¢¤½¤·¤ÆÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£´ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î£±Æü£·¿©¤Î¿©¥È¥ì¤¬¸¶°ø¤ÇÃæ³ØÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï98kg¤Þ¤Ç·ãÂÀ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¤Î¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø£³Ç¯À¸¤ÇÌîµå¤ò°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
¤¤¤è¤¤¤è°ð³À¤Î¡Ö·ãÊÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¸½ºß¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢°ìÆ±¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤é¤¬¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤Ë¡¢¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÌµÀ°·Á¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¡£¤½¤ó¤Ê¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ö18»þ°Ê¹ß¸Ç·ÁÊªNG¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖÌÜ¸µ¡¦É¡¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÀµ¤·¤¤Êâ¤Êý¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¥ª¥¿¥¯¤ÎÁðù¬¤¬ÆÍÁ³¾²¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¸«¤ÆÊâ¤¤¤Á¤ãÀäÂÐ¥À¥á¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Ë¡£ ¡¡
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ½Å54kg¤«¤é123kg¤Ø¤È¡Ö¥×¥é¥¹69kg¡×¤Î·ãÂÀ¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈµÕ·ãÊÑ¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢Áí½ÅÎÌ738kg¤Î¤ª¥Ç¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¤ÎÂç¶¶¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï54kg¤Ç¡Ö±§ÅÔµÜ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþ¾¯½÷»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÍÜÀ®½ê¤Ç¡Ö¤¢¤È£µkgÁé¤»¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢¿å¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤ß¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤êµñ¿©¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò·ãÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢²á¿©¾É¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡Ö£²¥ö·î¤Ç30kgÁý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ¤Ó¡Ö·ãÊÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤Ç¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸«»ö¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏºÆ¤ÓÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ ¡¡
¸½ºß¤Ï¡Ö£±Æü¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó20¸Ä¡×¡ÖÎÐÃã¥Ï¥¤¤ò30´Ì¡ÊÌó15kg¡Ë°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç½ö¡¹±ñ¤Ë¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²ñ·×¤¬18Ëü5542±ß¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë£²¿Í¤·¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÂæ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤Éµ¬³Ê³°¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¾ì¤ÎÂç·¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ä¾¸å¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²ðÊú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷»Ò¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¡¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öº£¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡¡
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢24kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÀ¶Á¿·Ï½÷Í¥É÷¤Ë·ãÊÑ¤¹¤ë¤â²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤¬¸¶°ø¤ÇÅÝ¤ì¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¡Öµ¯¤¤¿»þ¤Ï·ì¤À¤é¤±¤Ç£¶¿ËË¥¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÎ°Æá¤µ¤ó¤ä¡¢À°·ÁÈñÍÑ2000Ëü±ß¤Ç¿Íµ¤¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿ÆÇ²ç¥á¥Î¤µ¤ó¡¢¼«¸ÊÎ®¥á¥¤¥¯¤Ç·ãÊÑ¸å¡¢£¸¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥Ü¥ó¤µ¤ó¤é¶Ã¤¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#116¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
#116¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö»ä¥¢¥ì¤Ç·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾×·â¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Âç¸ø³«SPÂè£´ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦À°·Á¡¦¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç¶ÃØ³¤Î·ãÊÑ¤ò¿ë¤²¤¿£µÌ¾¤¬½¸¹ç¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢ÂÎ½Å98kg¤«¤é57kg¤Þ¤Ç·ãÁé¤»¤·¡¢Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó»÷¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÈÆ±´ü¡¢¤½¤·¤ÆÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£´ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î£±Æü£·¿©¤Î¿©¥È¥ì¤¬¸¶°ø¤ÇÃæ³ØÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï98kg¤Þ¤Ç·ãÂÀ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¤Î¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø£³Ç¯À¸¤ÇÌîµå¤ò°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾®¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ½Å54kg¤«¤é123kg¤Ø¤È¡Ö¥×¥é¥¹69kg¡×¤Î·ãÂÀ¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈµÕ·ãÊÑ¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢Áí½ÅÎÌ738kg¤Î¤ª¥Ç¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¤ÎÂç¶¶¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹â¹»»þÂå¤Ï54kg¤Ç¡Ö±§ÅÔµÜ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èþ¾¯½÷»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÍÜÀ®½ê¤Ç¡Ö¤¢¤È£µkgÁé¤»¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢¿å¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤ß¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤êµñ¿©¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò·ãÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢²á¿©¾É¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡Ö£²¥ö·î¤Ç30kgÁý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ¤Ó¡Ö·ãÊÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤Ç¸½ºß¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸«»ö¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏºÆ¤ÓÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ ¡¡
¸½ºß¤Ï¡Ö£±Æü¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó20¸Ä¡×¡ÖÎÐÃã¥Ï¥¤¤ò30´Ì¡ÊÌó15kg¡Ë°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç½ö¡¹±ñ¤Ë¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²ñ·×¤¬18Ëü5542±ß¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë£²¿Í¤·¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÂæ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ê¤Éµ¬³Ê³°¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¾ì¤ÎÂç·¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ä¾¸å¤ËÇ®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²ðÊú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê½÷»Ò¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥é¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¡¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öº£¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡¡
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢24kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÀ¶Á¿·Ï½÷Í¥É÷¤Ë·ãÊÑ¤¹¤ë¤â²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤¬¸¶°ø¤ÇÅÝ¤ì¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¡Öµ¯¤¤¿»þ¤Ï·ì¤À¤é¤±¤Ç£¶¿ËË¥¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÎ°Æá¤µ¤ó¤ä¡¢À°·ÁÈñÍÑ2000Ëü±ß¤Ç¿Íµ¤¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿ÆÇ²ç¥á¥Î¤µ¤ó¡¢¼«¸ÊÎ®¥á¥¤¥¯¤Ç·ãÊÑ¸å¡¢£¸¿Í¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥Ü¥ó¤µ¤ó¤é¶Ã¤¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#116¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.