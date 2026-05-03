ゴールデンウィークは東京ミッドタウンで！連休の始まり、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕もようやく仕事納めを果たして「これから5日間は何の対応もいたしません」を宣言して、社用スマホをロッカーの奥底に封印いたしました。何ならどこかから黄金でも発掘されて、永遠にロッカーから出さないで済むといいのになぁと思いながら連休を楽しんでいこうと思います。そんななか早速ですが、この黄金週間にふさわしい黄金のチャンピ