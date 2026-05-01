“昭和歌謡のレジェンド”渡辺真知子と、いま世界的に活躍する16人組ダンスグループのアバンギャルディが、名曲「かもめが翔んだ日」でコラボを果たした。バンドの生演奏による生歌唱と一糸乱れぬシンクロダンスに、その場にいる全員と視聴者が泣かずにはいられなかった。 【TVer】冒頭のアクロバットから涙不可避！渡辺真知子＆アバンギャルディがフルバージョンで「かもめが翔んだ日」をコラボパフォーマ