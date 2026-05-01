“昭和歌謡のレジェンド”渡辺真知子と、いま世界的に活躍する16人組ダンスグループのアバンギャルディが、名曲「かもめが翔んだ日」でコラボを果たした。バンドの生演奏による生歌唱と一糸乱れぬシンクロダンスに、その場にいる全員と視聴者が泣かずにはいられなかった。

【TVer】冒頭のアクロバットから涙不可避！ 渡辺真知子＆アバンギャルディがフルバージョンで「かもめが翔んだ日」をコラボパフォーマンス

「かもめが翔んだ日」といえば、日本レコード大賞最優秀新人賞に輝いた、渡辺の代表曲の1つ。実は、アバンギャルディの結成のきっかけになった曲だ。“生みの親”渡辺との共演は、グループ結成以来抱き続けていた夢だったため、アバンギャルディのメンバーは初対面時から号泣。アバンギャルディの思いを知った渡辺も、思わず涙を流した。

それぞれにとって大切な曲である「かもめが翔んだ日」を、バンドの生演奏で、ついにコラボすることになった渡辺とアバンギャルディ。chachaのダイナミックなアクロバットで、冒頭から沸いた視聴者は多いだろう。渡辺の年齢を感じさせない力強い歌声も、アバンギャルディの一糸乱れぬシンクロダンスも圧巻。長年愛されてきた名曲と新たな表現の融合によって、これまでにない素晴らしいパフォーマンスとなった。

フルバージョンの「かもめが翔んだ日」の全力パフォーマンスが終わると、会場に大きな拍手が。コラボを見守っていた振付師のakaneは、「すごいものを見させてもらいました。こんな瞬間が見られるなんて……」「感謝しかないです」と号泣。アバンギャルディのメンバーも、「ご本人様とコラボさせていただけて幸せな時間でした」と、全員が涙を流した。

渡辺も、涙があふれる目元を押さえながら、アバンギャルディたちに「みなさん体を大切にして、これからも続けていってください」とニッコリ。「私も（これからも）歌っていきますんで、頑張りましょう一緒に！」「またね！」と、再会を約束した。

パフォーマンスした本人たちだけでなく、多くの視聴者も号泣せずにいられなかった様子。X上には、「ホンマ感動をありがとう かもめフルバージョン震えた！」「これは永久保存版！！」「ちゃっちゃんの翔びだけで号泣しました」「あかん、涙止まらんなる」「akaneさんとアバと渡辺真知子さんの涙にまた涙する」といった声が続出した。

なお、涙なしには見られない「かもめが翔んだ日」コラボ映像は、4月27日深夜放送のアバンギャルディの地上波初の冠番組「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴」（ABCテレビ）最終回で公開された。ほかにもアバンギャルディは、80万枚以上を売り上げた渡辺のデビュー曲「迷い道」でもコラボし、フルバージョンを踊りきった。

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渡辺真知子との「迷い道」「かもめが翔んだ日」フルバージョンのほか、アバンギャルディがこの番組で昭和の歌姫たちとコラボしたパフォーマンスは、アバンギャルディ公式YouTubeで配信中！