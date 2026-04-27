周庭さん（2019年撮影）（写真：ZUMA Press/アフロ） J-CASTニュース

香港の民主活動家・周庭さん 日本のテレビ番組での「褒め言葉」に疑問

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 香港の民主活動家・周庭さんが日本のテレビ番組での褒め言葉に疑問を呈した
  • 未婚の女性に対して「いいお嫁さんになれますね」は訳が分からないと私見
  • 「料理が上手」「部屋がきれい」などと褒めてみることを呼びかけた
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