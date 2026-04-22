タレントの安めぐみが21日、オフィシャルブログを更新。娘たちと過ごした週末の様子や仲睦まじい姉妹ショットなどを公開した。 この日、「おはようございます。」と題してブログを更新した安は、絵文字を交えながら「火曜日っ」と切り出し、「この土日は次女と長女と、お友達も一緒にお出かけしたり、習い事の送迎をしたりと、バタバタしながらも良いお天気で楽しく気持ち良く過ごせました」と報告。 11歳の長女・詩歌（うた）ち