新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極の５月１日（金）初日公演、５月25日（月）13時公演、および同日18時からの大千秋楽公演を生放送することを決定。また、本公演のチケットを４月13日（月）より発売開始した。 ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES/NITRO PLUS）を原案