お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが11日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基の妻らとの “芸に嫁会”だったことを明かし、楽しいひとときを振り返った。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子