はんにゃ川島の元妻・菜月、フット後藤の妻らと芸人嫁会満喫
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが11日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基の妻らとの “芸に嫁会”だったことを明かし、楽しいひとときを振り返った。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、「芸人嫁会」と題してブログを更新した菜月さん。絵文字を交えながら「おでかけおでかけ〜！！！」と切り出し、晴天の中での外出を報告。日傘をさして歩く長女の姿とともに「ちゃんと日傘をさす娘…女子力が素晴らしい」と微笑ましくつづった。
続けて「フット後藤さんの奥さんたちと芸人嫁会」と明かし、「芸人嫁を離脱した私ともずっと仲良くしてくれるのありがたすぎる、優！」と感謝。「みんな喋りが面白すぎてずっと ケラケラ笑ってて笑い疲れた」とにぎやかな時間を過ごした様子を振り返った。
一方で子どもたちは、ゲームを楽しんだり、それぞれ思い思いに過ごしたという。ランチには子どもたちのリクエストでマクドナルドといい「後藤さんがご馳走してくれたよおおお！ ありがとうございます」と感謝を述べ、「エビフィレオ…てりたま…とめちゃくちゃ悩んだがチーズバーガーがやっぱ１番好き」と自身の率直な好みもつづった。
この投稿にファンから「なっちゃんと同じく、自分もチーズバーガーが大好きだぁ」や、人気ブロガーで作家のはあちゅうと「元嫁会あったら、AV芸人（←）元嫁で参加したい」 「＞はあちゅうさん 関係ない私ですら行きたいやつ」とやりとりをしている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
続けて「フット後藤さんの奥さんたちと芸人嫁会」と明かし、「芸人嫁を離脱した私ともずっと仲良くしてくれるのありがたすぎる、優！」と感謝。「みんな喋りが面白すぎてずっと ケラケラ笑ってて笑い疲れた」とにぎやかな時間を過ごした様子を振り返った。
一方で子どもたちは、ゲームを楽しんだり、それぞれ思い思いに過ごしたという。ランチには子どもたちのリクエストでマクドナルドといい「後藤さんがご馳走してくれたよおおお！ ありがとうございます」と感謝を述べ、「エビフィレオ…てりたま…とめちゃくちゃ悩んだがチーズバーガーがやっぱ１番好き」と自身の率直な好みもつづった。
この投稿にファンから「なっちゃんと同じく、自分もチーズバーガーが大好きだぁ」や、人気ブロガーで作家のはあちゅうと「元嫁会あったら、AV芸人（←）元嫁で参加したい」 「＞はあちゅうさん 関係ない私ですら行きたいやつ」とやりとりをしている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。