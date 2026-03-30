Photo: 武者良太 ポータブルサイズなのに、この力強さ。馬力ありますよ、コイツ。サウンドバーからスマートスピーカー、サブウーファーまで、家の中のスピーカー全部がWi-FiでつながるSonos（ソノス）のホームサウンドシステムに、新しいポータブルスピーカーが仲間入りです。モデル名は「Sonos Play」。先行するSonos Roam 2より大きく、Sonos Moveよりはちょっとスリム。ミドルクラスであ