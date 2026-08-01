【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#18【前回を読む】W杯決勝を“私物化”したトランプ大統領…観客はブーイング、スタンドは半分空になったボンジーア！W杯は幕を閉じたけど、クレージーな騒ぎはまだ終わらない、というより、今盛り上がっていることがある。この大会は全て「筋書き」の上に行われたというウワサが、まことしやかに流れたんだ。まず大会中に持ち上がったのが「FIFAはアルゼンチンを優勝させよ