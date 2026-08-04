◇セ・リーグ巨人3ー4広島（2026年8月4日マツダ）巨人の守護神のライデル・マルティネス投手（29）がまさかのサヨナラアーチを被弾した。同点の12回に8番手で登板。9球で2死を奪ったが、ファビアンに初球のスプリットをバックスクリーン左へ運ばれて終戦。引き分けまであと1アウトで暗転した。初回にダルベックの3ランで先制したが7、8回に救援陣が失点して同点とされた展開で「自分も含めてリリーフがいい結果を残せ