YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「素敵な夫婦にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、60代の夫婦が同じ職場で働くことになった経緯や、飲食業の魅力、そして「あの世に持っていけない」と語る潔い人生哲学を明かしている。 街中でインタビューに応じた63歳の夫と56歳の妻。現在は夫がキッチン、妻がホールを担当し、同じ飲食店で働いているという。数ヶ月前に以前の職場を辞めて一緒に働