快進撃の幕開けか。3月26日、MLBのホワイトソックスに所属する村上宗隆が、ブルワーズ戦に6番・一塁として先発出場。メジャー1年目の開幕戦で、第1号ソロホームランを放った。【写真】「回避しました」村上が大イジリしていた大谷の“テクノカット”姿大谷翔平が「お前、テクノいきだな」9回、先頭打者となる第4打席目。ブルワーズの右腕ジェイク・ウッドフォードの投げた約146キロのカットボールを、村上のバットがとらえた。