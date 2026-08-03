8月3日、熊本市は観測史上初めて酷暑日となる40.3度を観測し、被災地は命に関わる災害級の暑さとなっています。熊本地震から7日目。熊本県は災害との関連調査中も含め、死者が38人になったと発表しています。震度7を観測し、多くの住宅が倒壊した熊本・氷川町では、がれきに加え、家の中にあった家財道具などが庭に運び出されていました。この家に住む齊藤絹子さん（91）が倒壊した自宅のがれきの下から救出されましたが、その後、