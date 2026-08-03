小学館の漫画配信サービス「マンガワン」で、性加害事件を起こした男性漫画家を別のペンネームで起用していた問題で、第三者委員会による調査報告書が公表されました。【映像】第三者委「被害女性への更なる人権侵害を助長」調査報告書によりますと、男性漫画家は北海道内の私立高校の元教員で、生徒だった女性を被写体にしたとして、2020年2月に児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴されています。編集部はこれを受け、