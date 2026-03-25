「折りたたみiPhone」に関する新たな噂や「iPhone 18 Plus」が登場する可能性が浮上しています。 アップル製品に詳しいあるアナリストによれば、折りたたみiPhoneの出荷は2026年12月に始まる可能性が高いとのこと。 アップルウォッチャーの間で「iPhone 18 Pro／Pro Max」は9月に発売されるとみられています。それを踏まえたうえで、このアナリストの情報が正しいとすると、折りたたみiPhoneは18 Proシリーズから数か月