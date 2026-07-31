アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスなど、すべての武装組織の武装解除をめぐり、「歴史的な合意に達した」と明らかにしました。トランプ大統領は30日、自身のSNSで、ハマスを含むガザのすべての武装組織について、完全な武装解除で「歴史的な合意に達した」と投稿しました。投稿では、武装解除は段階的に進められ、進展にあわせてイスラエル軍がガザから撤収し、その後は国際安定化部隊と新た