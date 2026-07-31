３１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万１８６７円４３銭）に比べて３２００円超上昇した。６万５１００円台で推移している。前日の米国株式市場で半導体関連株が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でもＡＩ（人工知能）や半導体関連の銘柄で買い注文が優勢となっている。