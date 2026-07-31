今月10日、三重県津市の住宅で交際相手の女性を包丁で刺したとして、31歳の男が殺人未遂容疑で逮捕されました。逮捕されたのは、津市末広町の自称個人事業主・山岡友佑容疑者(31)で、今月10日午後、自宅で交際相手である愛知県の21歳の女性の左脇腹を包丁で刺した疑いが持たれています。女性は病院に搬送され、命に別条はありません。警察によりますと、山岡容疑者は事件後、「交際相手が包丁で自分を刺した」と119番通報