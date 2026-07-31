モロッコから泳いでスペイン・セウタに渡ろうとする移民＝30日（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】AP通信は30日、スペイン領の飛び地セウタに、陸続きのモロッコから数千人の移民が押し寄せたと報じた。29日に泳いで到達しようとする人が急増し、30日に多数の移民が国境のフェンスを突破した。スペイン政府は秩序回復のため軍の派遣を決定した。スペインは厳格な移民政策を志向する他の欧州諸国とは対照的に、不法移民を合法化