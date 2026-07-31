旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が10日、Xを更新。令和8年熊本地震被災地への寄付をめぐり、私見などをつづった。星田は「現場に行けないんだから、寄付の協力しかない。でもお金が無いから、笑われるほどの金額しかできない」と書き出した。そして「でも、それでいいのよね。人によってそれぞれ精一杯が違うんだものね」と述べた。その上で「あ、"気持ちが大事だから"とか、なんの腹の足しに