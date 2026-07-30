7月22日、元「BE:FIRST」三山凌輝と元宝塚女優・花乃（かの）まりあが “ホテル密会” について、謝罪した。騒動から1週間が経ち、現在の2人の関係が報じられ、波紋を呼んでいる。2人は三山が主演を務めるミュージカル『愛の不時着』で共演しているが、22日の『文春オンライン』で、休演中にホテルで会っていたことを報じられた。双方の事務所が謝罪する事態になったが、騒動後も関係は変わらないようだ。「29日の『文春オンラ