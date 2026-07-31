熊本地震から3日、停電については解消が進む一方、断水は続き、水不足に悩む被災者も少なくありません。宇城市の避難所から中継です。熊本県宇城市小川町にある小川防災拠点センターでは、避難所が開設されていて、現在およそ1100人の方が身を寄せているということです。給水所にはタンクを持った方が並んでいて、水をくんでいます。ただ、この水は飲み水ではありません。被災者の方に話を聞くと、このあたりでは30日から徐々に停