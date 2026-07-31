政府・日銀が円買いドル売りの為替介入に踏み切ったことが分かりました。政府関係者はJNNの取材に、「今回は事前予告しない作戦だ」と話しています。日銀の金融政策決定会合の1日目の夜という、まさにサプライズでの為替介入となりました。外国為替市場で円相場はきのう夜、1ドル＝162円台後半で推移していましたが、午後10時半すぎから円が一気に買われ、5円近く円高に振れました。157円台をつけるのは今年5月以来で、関係者によ