アメリカでは職に就いていても、常に求人サイトをチェックしていなければならない。いつ人員整理の対象になるかわからないからだ。5、6種類以上の求人サイトに登録しているニューヨーカーは珍しくないが、その求人サイトで最近目立つのは人工知能（AI）開発会社の求人だ。この中に「AIトレーナー」という職種がある。AIがきちんとした言葉を使いこなせるようにするために開発の手伝いをする仕事だ。AI開発の最先端を行くアメリカで