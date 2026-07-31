たけし軍団の井手らっきょ（66）が30日までに、インスタグラムを更新。自身が店長を務めるスナック「らっきょの小部屋2」が28日に熊本で起きた震度7の地震で被災したことを報告した。井手は「7月28日の地震の翌日、店を見に行きましたが冷蔵庫＆電子レンジが倒壊し、ボトルやグラスが散乱して酷いことになってました。しばらく営業出来ません」と報告し、動画や写真でその惨状をアップした。酒のボトルやグラスが割れて散乱し、冷