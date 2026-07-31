熊本地震は徐々に被害の実態が明らかになってきました。31日朝までに35人の死亡が確認されています。28日午後に発生した最大震度7の地震では、31日朝までに35人の死亡が確認されました。被災地では引き続き、倒壊した家屋に取り残された人がいないか、確認が続けられています。また、県内では12日連続の猛暑日となる中、27市町村で9000人以上が避難生活を続けていて、気象台などは熱中症に警戒するよう呼びかけています。一方で、