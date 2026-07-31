トクリュウが絡む事件で、被害者の資産状況などを調べて犯行を計画する、いわゆる「案件屋」の男が新たに逮捕されました。中島康博容疑者（49）は2026年3月、東京・江東区の事務所兼住宅にガラスを割って侵入し、夫婦に暴行を加えて金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件はトクリュウによる犯行とみられ、これまでに指示役など6人が逮捕されています。中島容疑者は「案件屋」として、指示役に現場の住所や家族構成、現