一度も間違ってない堺雅人（52）主演の連ドラ『VIVANT』（TBS系）の新シーズンが7月26日にスタート。第1話は世帯平均視聴率18.8％（ビデオリサーチ、関東地区）と、テレビ離れが進む中で出色の数字を叩き出した。これから7月〜12月の2クールにわたって放送され、どこまで数字を伸ばすか注目されている。大ヒットを支えているのは自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員・乃木憂助を演じる堺の存在感と演技力で、彼は撮影現場でNGを出さ