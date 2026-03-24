チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムでも苦戦が続き、古橋亨梧は１月のマーケットでセルティック復帰の可能性が騒がれた。だが、移籍は実現していない。セルティックのマーティン・オニール監督は、古橋がバーミンガムで力を証明したいと意気込んでいることを示唆した。だが、その後も状況は好転せず。古橋はリーグ戦で１得点しか挙げられないまま、出場機会もなくなっていった。『Football League World』